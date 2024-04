NAUTIC’HAM EN FAIT DES CAISSES Basse-Ham, samedi 6 juillet 2024.

NAUTIC’HAM EN FAIT DES CAISSES Basse-Ham Moselle

Samedi

SLC EVENT et Nautic’ham organisent la première course de caisse à savon roulante mais aussi flottante !

Vous êtes bricoleur déjanté avec une soif de vaincre.

Venez participer à la course de caisse à savon roulante et flottante la plus dingue de la Moselle.

Un parcours terre et eau à faire en équipe dans la plus grande rigolade !

Équipe de 5 MINIMUM (âge mini 12 ans sachant nager)

De nombreux lots à gagner

Restauration sur place

Détail et règlement via le site internet.

Renseignements et inscriptions par mail.Tout public

10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06 10:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

Basse-Ham 57970 Moselle Grand Est ofnibasseham@gmail.com

