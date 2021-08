Marseille LE LEVANTIN Bouches-du-Rhône, Marseille NAUTICAL GROOVE #8 [BOAT PARTY] by Eargasm LE LEVANTIN Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

EDITION SPÉCIALE : 5h d’événement ! NAUTICAL GROOVE : Une série d’événements sur le célèbre Levantin Catamaran de 300m2 pour une sortie en mer rythmée par notre programmation artistique. Après une saison 2020 explosive, nous vous donnons rendez-vous sur le Levantin Catamaran pour cette saison 2021. La Nautical Groove #8 aura lieu le mercredi 11 AOUT ! Venez profiter et danser avec nous dans le cadre idyllique des calanques marseillaises. Notre objectif ? Rendre vos nuits plus belles que vos jours. ———————————————————BILLETTERIE : [https://bit.ly/NauticalGroove8-tickets](https://bit.ly/NauticalGroove8-tickets) ——————————————————— CATAMARAN 300m2 5H D’EVENEMENT SOUNDSYSTEM COUCHER DE SOLEIL DANS LES CALANQUES SHOW LUMIERES BAR FOOD ET COKTAILS 1 CONSO OFFERTE —————————————————————————————— ☰ LINE UP ▪︎ Matt Sassari FB : [https://www.facebook.com/Matt.Sassari](https://www.facebook.com/Matt.Sassari) IG : [https://www.instagram.com/mattsassari/](https://www.instagram.com/mattsassari/) Soundcloud : [https://soundcloud.com/matt-sassari](https://soundcloud.com/matt-sassari) ▪︎ Eddy de Mart [Live set, deep afro, EARGASM] FB : [http://bit.ly/EddyDeMart-Facebook](http://bit.ly/EddyDeMart-Facebook) IG : [https://www.instagram.com/eddydemart/](https://www.instagram.com/eddydemart/) ▪︎ COSOCO [Tech house – EARGASM] FB : [https://www.facebook.com/corantin.lefevre](https://www.facebook.com/corantin.lefevre) IG : [https://www.instagram.com/corantin.lfv/](https://www.instagram.com/corantin.lfv/) —————————————————————————————— ☰ REGLEMENTATION ↓ En raison de la crise sanitaire que nous traversons, nous comptons sur vous pour respecter les distanciations sociales et porter un masque. Du gel hydroalcoolique sera disponible à bord du bateau. Le pass sanitaire sera demandé sur le quai : – Test négatif de moins de 48h – Certificat de vaccination complet L’entrée est interdite aux moins de 18 ans. Tout alcool venant de l’extérieur n’est pas le bienvenu à bord. Le maillot de bain n’est pas nécessaire, la baignade sera interdite. —————————————————————————————— ☰ INFOS PRATIQUES ↓ Rendez-vous sur le vieux port entre 18h30 et 18h45. Départ du catamaran à 19h00 et retour au vieux port à MINUIT. Nous acceptons CB et espèces. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 72 Quai du Port – devant l’Hotel de Ville 13001 Marseille FRANCE

A partir de 39€ en pré-vente

