Rassemblement Rétro, 18 juin 2023, Naussannes.

L’association des Paladins du rétropiston vous accueillent pour un événement unique : venez découvrir les vehicules anciens (motos – voitures – tracteurs…).

Baptême en ancienne !

Restauration, buvette et animations toute la journée.

Café et apéritif offerts aux conducteurs de véhicules anciens..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 17:00:00. .

Naussannes 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The association of the Paladins du rétropiston welcome you for a unique event: come to discover the old vehicles (motorcycles – cars – tractors…).

Baptism in old !

Catering, refreshment bar and animations all day long.

Coffee and aperitif offered to drivers of vintage vehicles.

La asociación Paladins du rétropiston le da la bienvenida a un evento único: venga a descubrir vehículos antiguos (motos – coches – tractores…).

¡Bautizo en un coche antiguo!

Catering, refrescos y animación durante todo el día.

Café y aperitivo ofrecidos a los conductores de vehículos de época.

Der Verein « Paladins du rétropiston » empfängt Sie zu einem einzigartigen Ereignis: Entdecken Sie alte Fahrzeuge (Motorräder – Autos – Traktoren…).

Taufe in einem Oldtimer!

Verpflegung, Getränke und Animationen den ganzen Tag über.

Kaffee und Aperitif für die Fahrer von Oldtimern.

Mise à jour le 2023-03-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides