TRIATHLON LANGOGNE NAUSSAC Naussac Naussac-Fontanes, 21 juillet 2024, Naussac-Fontanes.

Naussac-Fontanes,Lozère

L’Association Langogne Triathlon vous donne rendez vous pour la 9ème édition du Triathlon de Langogne Naussac avec 2 formules :

Cross Triathlon et Triathlon route !

Au programme :

format M ROUTE le matin : 1,5km de natation, 40km vélo et 10km à pied

….

2024-07-21 fin : 2024-07-21 . EUR.

The Langogne Triathlon Association invites you to the 9th edition of the Langogne Naussac Triathlon with 2 formulas:

Cross Triathlon and Road Triathlon!

On the program:

m ROUTE format in the morning: 1.5km swim, 40km bike and 10km run

…

La Asociación de Triatlón de Langogne le invita a la 9ª edición del Triatlón Langogne Naussac con 2 fórmulas:

¡Triatlón Cross y Triatlón en Carretera!

En el programa:

formato M RUTA por la mañana: 1,5 km de natación, 40 km de bicicleta y 10 km de carrera a pie

…

Die Association Langogne Triathlon lädt Sie zur 9. Ausgabe des Triathlon de Langogne Naussac mit 2 Formeln ein:

Cross-Triathlon und Straßen-Triathlon!

Auf dem Programm stehen:

format M ROUTE am Morgen: 1,5km Schwimmen, 40km Radfahren und 10km Laufen

…

Mise à jour le 2023-08-29 par 48 – OT Langogne