TRAIL NAUSSAC RUN NATURE Naussac-Fontanes, 1 octobre 2023, Naussac-Fontanes.

Naussac-Fontanes,Lozère

Autour du magnifique site du Lac de Naussac, bordé de chemins, de forêts, de sous-bois et de sites merveilleux, participez au Trail Naussac Run Nature.

Parcours de 15km (pour les + de 18ans) – départ 9h30 Parcours de 8km (pour les + de 16 ans) – dép….

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . EUR.

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie



Around the magnificent site of Lac de Naussac, lined with paths, forests, undergrowth and wonderful sites, take part in the Trail Naussac Run Nature.

15km course (for over 18s) – start at 9:30am 8km course (for over 16s) – start at 10:30am.

Alrededor del magnífico paraje del Lac de Naussac, bordeado de senderos, bosques, maleza y lugares maravillosos, participe en el Trail Naussac Run Nature.

Recorrido de 15 km (para mayores de 18 años) – salida a las 9.30 h Recorrido de 8 km (para mayores de 16 años) – salida a las 10.30 h.

Um den wunderschönen See von Naussac herum, der von Wegen, Wäldern, Unterholz und wunderbaren Orten gesäumt ist, nehmen Sie am Trail Naussac Run Nature teil.

15km-Strecke (für über 18-Jährige) – Start 9:30 Uhr 8km-Strecke (für über 16-Jährige) – Start 9:30 Uhr…

