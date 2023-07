RÉGATE 6H DE NAUSSAC Naussac-Fontanes, 13 août 2023, Naussac-Fontanes.

Naussac-Fontanes,Lozère

Régate tous supports (PAV, dériveurs, catamaran, trimaran, habitable) sur le Lac de Naussac.

Proposée par le Club Nautique Naussac-Langogne…..

Regatta for all types of craft (PAV, dinghies, catamarans, trimarans, liveaboards) on Lac de Naussac.

Organized by Club Nautique Naussac-Langogne….

Regata para todo tipo de embarcaciones (semirrígidas, lanchas neumáticas, catamaranes, trimaranes, embarcaciones de recreo) en el lago de Naussac.

Organizada por el Club Nautique Naussac-Langogne….

Regatta für alle Boote (PAV, Jollen, Katamaran, Trimaran, Wohnwagen) auf dem See von Naussac.

Angeboten vom Club Nautique Naussac-Langogne….

