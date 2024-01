GUIGNOL ET LUDO LE PANDA Naussac-Fontanes, samedi 2 mars 2024.

GUIGNOL ET LUDO LE PANDA Naussac-Fontanes Lozère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:30:00

fin : 2024-03-02

Direction La grande Muraille de Chine avec Guignol et ses acolytes, embarquez avec nous pour un grand voyage en Asie centrale !

Voyagez avec la plus célèbre marionnette de France à travers une aventure interactive et ludique….

Naussac-Fontanes 48300 Lozère Occitanie



