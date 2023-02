NAUSICAÁ – HAUTE SAISON CENTRE NATIONAL DE LA MER NAUSICAÁ-CENTRE NATIONAL DE LA MER, 1 juillet 2023, BOULOGNE SUR MER.

Valable 1 jour du 01/07 au 31/08/2023 selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Visiter le plus grand aquarium d’ Europe, c’est déjà agir pour l’océan !Situé à Boulogne-sur-Mer au cœur de la côte d’Opale, Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Reconnu par l’UNESCO, Nausicaá est l’un des plus grands sites européens dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin.En famille ou entre amis, embarquez pour une journée mémorable au cœur de la planète Mer à la rencontre de plus de 58 000 animaux. Découvrez tous ses secrets, ses trésors mais aussi sa fragilité à travers 3 parcours immersifs et ludiques : « Dans l’œil du climat » et sa salle immersive de 430 m2, « Voyage en Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les espaces ont été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience sensorielle inédite !Nausicaá, un centre engagé pour l’Océan ! Depuis 1991, la mission de Nausicaá est de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation des océans. Ce sont 18 millions de visiteurs qui ont été sensibilisés à la fragilité de l’océan, dont 5 millions de scolaires. Nausicaá est, depuis l’origine, un Centre engagé et participe à de nombreux programmes de conservation, à des activités de recherche ainsi qu’à des programmes de reproduction : plus de 2 000 naissances y ont lieu chaque année !• Audioguide disponible.GRAND LARGE : Une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au cœur de Nausicaá.À partir du 4 juin, partez à la découverte de la Haute Mer, si méconnue et inaccessible, pour rencontrer les majestueux animaux qui la peuplent grâce à un dispositif, unique au monde, de réalité augmentée dans l’un des espaces les plus fascinants de Nausicaá : la grande baie de 100m2 de surface ! Equipé de lunettes HoloLens 2 Microsoft qui augmentent la vision grâce à des hologrammes animaux d’une définition inégalée, vivez une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au cœur de Nausicaá.Expérience « GRAND LARGE » gratuite – réservation sur place .Le nombre de place étant limité, la réservation est obligatoire au Point Info, situé dans le hall de Nausicaá.Accessible aux personnes à mobilité réduite. Conseillé à partir de 8 ans.HORAIRES Horaires d’ouverture : 9 h 30 – 18 h 30 toute l’année.Réservation P.M.R. : 03 21 30 99 99

NAUSICAÁ-CENTRE NATIONAL DE LA MER BOULOGNE SUR MER BD STE BEUVE – BP 189 Pas-de-Calais

