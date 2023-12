NAUSICAA – HAUTE SAISON 2024 – NAUSICAA – HAUTE SAISON NAUSICAA Boulogne Sur Mer Cedex, 30 juin 2024, Boulogne Sur Mer Cedex.

NAUSICAA – ENTREE 1 JOUR HAUTE SAISON 2024Billet valable pour une visite du 1er juillet au 31 aout 2024.Horaires d’ouverture : 9 h 30 – 18 h 30 toute l’année !Visiter le plus grand aquarium d’Europe, c’est déjà agir pour l’océan ! Situé à Boulogne-sur-Mer au cœur de la côte d’Opale, Nausicaá vous emmène le temps d’une plongée au cœur de l’Océan ! Reconnu par l’UNESCO, Nausicaá est l’un des plus grands sites européens dédié à la découverte et à la sensibilisation pour la protection de l’univers marin.En famille ou entre amis, embarquez pour une journée mémorable au cœur de la planète Mer à la rencontre de plus de 58 000 animaux. Découvrez tous ses secrets, ses trésors mais aussi sa fragilité à travers 3 parcours immersifs et ludiques : « Dans l’œil du climat » et sa salle immersive de 430 m2, « Voyage en Haute Mer » et « Des Rivages et des Hommes ». Tous les espaces ont été pensés pour se sentir au plus proche des animaux et vivre une expérience sensorielle inédite !Nous avons mis en place de nombreuses mesures sanitaires pour assurer votre sécurité et votre confort de visite.Descriptif (pour la version longue uniquement)- « Dans l’œil du Climat » : la 1ère expérience immersive au cœur du tourbillon climatique Ouragans, fonte des glaces, montée des eaux… Préparez-vous à un voyage spectaculaire au cœur des effets du réchauffement climatique dans un tout nouveau parcours de visite à la rencontre de notre colonie de manchots du Cap et doté d’un espace immersif de 430 m2 d’écrans du sol au plafond. Plongez dans une expérience immersive unique et découvrez votre pouvoir : celui d’agir !- Depuis mai 2018 Nausicaá est devenu le plus grand aquarium d’Europe avec l’exposition « Voyage en Haute Mer » Vivez une expérience inoubliable autour du plus grand aquarium d’Europe qui reproduit l’île de Malpelo au large de la Colombie. Admirez le spectacle de l’Océan face à une grande baie de 5 m de haut sur 20 m de long et partez à la rencontre d’espèces à couper le souffle comme les requins gris, la raie Manta, les bancs de poissons scintillants et bien d’autres encore ! Découvrez toute la beauté et l’immensité de l’Océan et à quel point sa préservation est essentielle pour l’avenir de l’Homme.NOUVELLE EXPÉRIENCE 2022 : GRAND LARGE – Les géants de la Haute Mer en Réalité Augmentée Partez à la découverte de la haute mer, si méconnue et inaccessible, pour rencontrer les majestueux animaux qui la peuplent grâce à un dispositif, unique au monde, de réalité augmentée dans l’un des espaces les plus fascinants de Nausicaá : la grande baie de 100m2 de surface !Equipé de lunettes HoloLens 2 Microsoft qui augmentent la vision grâce à des hologrammes animaux d’une définition inégalée, vivez une expérience immersive, sensorielle et spectaculaire au cœur de Nausicaá.La tortue luth, vous accompagnera tout au long du voyage, au contact d’espèces à couper le souffle comme le requin baleine, la méduse géante, ou encore le rorqual de bryde. Emotions garanties pour ces rencontres hors du commun.Approchez sans plus attendre ces géants des mers et comprenez l’impact des activités humaines sur leur territoire et leur quotidien…La haute mer est notre bien commun à tous : engageons-nous à la protéger !- (Re) découvrez « Des rivages et des Hommes » Embarquez pour votre premier tour du monde en passant par la Mer du Nord, la Méditerranée, les Tropiques, les côtes californiennes… Au cours de ce voyage, vous pourrez comprendre comment l’Homme et les Océans cohabitent et créent leur futur en commun… Vous y découvrirez une biodiversité unique, des écosystèmes lointains, mais aussi les nombreux services rendus par la mer aux Hommes.Nausicaá, un centre engagé pour l’Océan ! Depuis 1991, la mission de Nausicaá est de sensibiliser le public aux enjeux de la préservation des océans. Ce sont plus de 19 millions de visiteurs sensibilisés à la beauté et à la fragilité de l’Océan, dont 5,2 millions d’écoliers. Nausicaá, c’est aussi un acteur engagé dans les actions de préservation et de conservation des espèces menacées. Ce sont 20 programmes de conservation européens inter-aquariums qui permettent de nombreuses naissances chaque année.Nausicaá s’associe aujourd’hui avec de nombreux partenaires comme la SANCCOB pour préserver les manchots du Cap en Afrique Du Sud ; le programme Mr Goodfish pour sensibiliser le public et les professionnels à la consommation durable des produits de la mer ; la fondation Malpelo afin de préserver la biodiversité au large de la Colombie ; Reefscapers pour reconstruire la barrière de corail aux Maldives et bien d’autres encore … L’expérience Nausicaá s’enrichit et vous promet encore plus de découvertes et d’émerveillement grâce à : -La visite des coulisses : visitez l’envers du décor pendant 1 h et entrez dans le quotidien de nos soigneurs aquariologistes -L’enquête sur le littoral : Avec l’aide d’un médiateur scientifique, partez pe

