Rendez-vous aux jardins – Château d’Arpaillan, 3 juin 2023, Naujan-et-Postiac.

Rendez-vous aux Jardins d’Arpaillan, 1 Arpaillan, à Naujan-et-Postiac 06 12 09 06 65

Les jardins d’Arpaillan autour d’un château du XVIe sont situés dans l’Entre-deux-Mers, présentent des collections de fougères tropicales, d’acers japonica, d’astilbes, d’hostas, ainsi que des bosquets d’hydrangeas et de plantes de bruyère, des massifs de roses, iris, pivoines et autres vivaces, ponctués de buis taillés en topiaire, une vaste esplanade gazonnée.

En toile de fond, se détachent sur un bosquet de conifères et d’arbres centenaires, une chapelle et un fauconnier.

Sam et dim 9h30-18h : visite commentée des jardins. Entrée : 5€, gratuit pour les enfants..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Naujan-et-Postiac 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Meet at the Jardins d’Arpaillan, 1 Arpaillan, in Naujan-et-Postiac 06 12 09 06 65

The gardens of Arpaillan are located around a 16th century castle in the Entre-deux-Mers region. They feature collections of tropical ferns, acer japonica, astilbe, hostas, as well as groves of hydrangeas and heather plants, beds of roses, irises, peonies and other perennials, punctuated by topiary boxwoods, and a vast grassy esplanade.

In the background, a chapel and a falconer stand out against a grove of conifers and hundred-year-old trees.

Sat and Sun 9:30am-6pm: guided tour of the gardens. Admission: 5?, free for children.

Encuentro en los Jardines de Arpaillan, 1 Arpaillan, en Naujan-et-Postiac 06 12 09 06 65

Los jardines de Arpaillan, situados alrededor de un castillo del siglo XVI en la región de Entre-deux-Mers, presentan colecciones de helechos tropicales, acer japonica, astilbe y hostas, así como arboledas de hortensias y brezos, parterres de rosas, lirios, peonías y otras plantas vivaces, puntuados por bojes podados en topiaria, y una vasta explanada cubierta de hierba.

Al fondo, una capilla y un cetrero destacan sobre un bosquecillo de coníferas y árboles centenarios.

Sábados y domingos, de 9.30 a 18.00 h: visita guiada a los jardines. Entrada: 5 ¤, gratuita para los niños.

Treffpunkt: Jardins d’Arpaillan, 1 Arpaillan, in Naujan-et-Postiac 06 12 09 06 65

Die Gärten von Arpaillan rund um ein Schloss aus dem 16. Jahrhundert liegen im Entre-deux-Mers und bieten Sammlungen von tropischen Farnen, Acer japonica, Astilben, Hostas sowie Hortensien- und Heidepflanzenhaine, Rosen-, Iris-, Pfingstrosen- und andere Staudenbeete mit Buchsbäumen, die als Topiar geschnitten sind, und eine große Rasenfläche.

Im Hintergrund heben sich vor einem Hain aus Nadelbäumen und jahrhundertealten Bäumen eine Kapelle und ein Falkner ab.

Sa und So 9:30-18:00 Uhr: Kommentierte Besichtigung der Gärten. Eintritt: 5?, Kinder frei.

Mise à jour le 2023-05-12 par OT Castillon-Pujols