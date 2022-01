THE DISTILLERS, Rock from Médoc en concert à NAUJAC SUR MER Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340 Naujac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Naujac-sur-Mer

THE DISTILLERS, Rock from Médoc en concert à NAUJAC SUR MER Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340, 13 août 2022 21:00, Naujac-sur-Mer. Samedi 13 août, 21h00 Sur place Prendre attache avec la municipalité et le comité des fêtes de NAUJAC SUR MER Concert de Rock le 13 08 2022 Si les conditions sanitaires sont réunies, l’un des groupes de Rock du Médoc » THE DISTILLERS, Rock from Médoc » donnera un concert à l’occasion du » Marché gourmand » organisé par le comité des fêtes NAUJAC ANIMATIONS, le samedi 13 août 2022 à compter de 21h00.

(Cover Dire straits, Eric Clapton, Gérald De PALMAS, Status quo, Police, ZZ TOP, ACDC etc… au programme).

https://the-distillers-rock-from-medoc.hubside.fr/

https://www.facebook.com/The-Distillers-Rock-from-M%C3%A9doc–108879640561737 Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340 Place de la Mairie 33340 NAUJAC SUR MER 33990 Naujac-sur-Mer Gironde samedi 13 août – 21h00 à 23h30

Détails Heure : 21:00 - 23:30 Catégories d’évènement: Gironde, Naujac-sur-Mer Autres Lieu Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340 Adresse Place de la Mairie 33340 NAUJAC SUR MER Ville Naujac-sur-Mer lieuville Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340 Naujac-sur-Mer Departement Gironde

Marché gourmand de NAUJAC SUR MER 3340 Naujac-sur-Mer Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naujac-sur-mer/