Vide grenier, 21 mai 2023, Naujac-sur-Mer.

Accueil des déballeurs 7h, avec inscription à l’avance

2€ le mètre

Restauration sur place

Réservations au 07 83 18 82 64 et 07 86 05 18 28. aucune inscription ne sera prise en Mairie..

2023-05-21 à ; fin : 2023-05-21 18:00:00. .

Naujac-sur-Mer 33990 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Unpackers welcome at 7 am, with advance registration

2? per meter

Catering on the spot

Reservations at 07 83 18 82 64 and 07 86 05 18 28. No registration will be taken at the Town Hall.

Desembaladores bienvenidos a las 7am, con registro previo

2? por metro

Catering in situ

Reservas en los teléfonos 07 83 18 82 64 y 07 86 05 18 28. No se aceptarán inscripciones en el Ayuntamiento.

Empfang der Auspacker 7 Uhr, mit vorheriger Anmeldung

2? pro Meter

Verpflegung vor Ort

Reservierungen unter 07 83 18 82 64 und 07 86 05 18 28. Im Rathaus werden keine Anmeldungen entgegengenommen.

Mise à jour le 2023-04-21 par OT Médoc Atlantique