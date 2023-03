Rando Challenge 2023 NaucelleNaucelle OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Catégories d’Évènement: Aveyron

EUR Une compétition ludique, conviviale et culturelle. Par équipes de 2 à 4 participants, sans distinction d'âge ni de sexe. 2 parcours possibles :

– Le parcours découverte : le plus facile, 8km à 12km sur un parcours balisé sur le terrain et avec un tracé sur la carte. C’est le parcours idéal pour les non-initiés, à vous de jouer !

– Le parcours labellisé : un parcours de 16km à 20km. Ici le parcours n’est pas balisé mais seulement tracé sur la carte… faites travailler votre sens de l’orientation !

Au programme :

8h: accueil des équipes et petit déjeuner offert.

9h: départ des randonneurs du parcours labellisé.

10h: départ des randonneurs du parcours découverte.

17h: remise des récompenses et pot de l’amitié offert par la municipalité de Naucelle.

Inscriptions auprès du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l'Aveyron. Date limite d'inscription : mardi 9 mai 2023

