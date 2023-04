Animations de Noël au marché du samedi de Naucelle Place de la Mairie, 23 décembre 2023, Naucelle.

Venez faire un tour de calèche avec le plus célèbre des papas à travers le monde et vous réchauffer avec une boisson chaude bien réconfortante !.

2023-12-23 à ; fin : 2023-12-23 . EUR.

Place de la Mairie

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Come take a carriage ride with the most famous dad in the world and warm up with a hot drink!

Dé un paseo con el padre más famoso del mundo y entre en calor con una bebida caliente

Machen Sie eine Kutschfahrt mit dem berühmtesten Papa der Welt und wärmen Sie sich mit einem wärmenden Heißgetränk auf!

Mise à jour le 2023-03-03 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI