Raconte tapis Naucelle, 11 décembre 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

À travers l’univers des histoires, accompagnez vos enfants à écouter, regarder, toucher, chanter, explorer la sensorialité et développer l’imaginaire !.

2023-12-11 fin : 2023-12-11 . 3 EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Through the world of stories, help your children listen, look, touch, sing, explore their senses and develop their imaginations!

Utilice el mundo de los cuentos para ayudar a sus hijos a escuchar, mirar, tocar, cantar, explorar sus sentidos y desarrollar su imaginación

Durch die Welt der Geschichten begleiten Sie Ihre Kinder beim Zuhören, Anschauen, Berühren, Singen, Erforschen der Sinneswahrnehmung und Entwickeln der Vorstellungskraft!

