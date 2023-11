Marché de Noël à la MFR Naucelle, 8 décembre 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Artisanat, jouets et vêtements, ainsi que le Père Noël et une animation maquillage pour les enfants, vous attendent ! Sans oublier l’incontournable vin chaud et des gâteaux !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Crafts, toys and clothes, as well as Santa Claus and face painting for children, await you! And don’t forget the inevitable mulled wine and cakes!

Artesanía, juguetes y ropa, así como Papá Noel y pintacaras para los niños, ¡te están esperando! Y no olvide el inevitable vino caliente y los pasteles

Kunsthandwerk, Spielzeug und Kleidung, sowie der Weihnachtsmann und eine Schminkanimation für Kinder warten auf Sie! Nicht zu vergessen der obligatorische Glühwein und Kuchen!

Mise à jour le 2023-11-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI