Randonnée dans la tiédeur de fin d’après-midi « Château du Bosc », 17 août 2023, Naucelle.

La plus belle façon de découvrir notre Ségala « sauvage de caractère », n’est-ce pas par la randonnée pédestre ? Le Club des Randonneurs du Naucellois et l’Office de tourisme Pays Ségali vous proposent de vous accompagner..

2023-08-17 à ; fin : 2023-08-17 . EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



The most beautiful way to discover our Ségala « wild of character », isn’t it by hiking ? The Club des Randonneurs du Naucellois and the Pays Ségali Tourist Office propose to accompany you.

La forma más bella de descubrir nuestro « carácter salvaje » Ségala, ¿no es haciendo senderismo? El Club des Randonneurs du Naucellois y la Oficina de Turismo del Pays Ségali se ofrecen a acompañarle.

Die schönste Art, unser « charaktervolles wildes » Ségala zu entdecken, ist nicht das Wandern? Der Club des Randonneurs du Naucellois und das Fremdenverkehrsamt Pays Ségali bieten Ihnen an, Sie dabei zu begleiten.

Mise à jour le 2023-04-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI