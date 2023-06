Opéra mix : « Carmen Cuisine » Présenté par la Cie Opéra.3 Naucelle Naucelle Catégories d’Évènement: Aveyron

Naucelle Opéra mix : « Carmen Cuisine » Présenté par la Cie Opéra.3 Naucelle, 21 juillet 2023, Naucelle. Naucelle,Aveyron De l’opéra à Naucelle!.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . 13 EUR. Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Opera in Naucelle! Ópera en Naucelle Oper in Naucelle! Mise à jour le 2023-05-26 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Naucelle Autres Adresse Ville Naucelle Departement Aveyron Lieu Ville Naucelle

Naucelle Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naucelle/

Opéra mix : « Carmen Cuisine » Présenté par la Cie Opéra.3 Naucelle 2023-07-21 was last modified: by Opéra mix : « Carmen Cuisine » Présenté par la Cie Opéra.3 Naucelle Naucelle 21 juillet 2023