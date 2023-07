Cinéma plein air à Naucelle Naucelle, 16 juillet 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Cinéma plein air pour ravir petits et grands, familles et amis !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Open-air cinema to delight young and old, families and friends!

Cine al aire libre para hacer las delicias de grandes y pequeños, familias y amigos

Open-Air-Kino, um Groß und Klein, Familien und Freunde zu begeistern!

Mise à jour le 2023-06-12 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI