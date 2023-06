Festival « Tremplin des 100 vallées #4 » Naucelle, 8 juillet 2023, Naucelle.

Naucelle,Aveyron

Avec les deux frères Mouss et Hakim comme parrain de cette édition !.

2023-07-08 à ; fin : 2023-07-08 . EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



With brothers Mouss and Hakim as godparents!

Con los hermanos Mouss y Hakim como padrinos de la edición de este año

Mit den beiden Brüdern Mouss und Hakim als Paten dieser Ausgabe!

