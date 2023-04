Soirée musicale de la Lyre Naucelloise, 10 juin 2023, Naucelle.

L’école de musique vous ouvre ses portes à l’occasion de ce spectacle de fin d’année durant lequel vous pourrez encourager ses élèves et leurs talents naissants !.

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



The music school opens its doors to you on the occasion of this end of year show during which you will be able to encourage its students and their budding talents!

La escuela de música le abre sus puertas con motivo de este espectáculo de fin de curso durante el cual podrá animar a sus alumnos y a sus talentos en ciernes

Die Musikschule öffnet ihre Türen anlässlich dieser Jahresabschlussshow, während der Sie ihre Schüler und ihre aufstrebenden Talente anfeuern können!

Mise à jour le 2023-02-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI