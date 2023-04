Spectacle « L’histoire dont vous êtes le souffleur », 12 mai 2023, Naucelle.

Une aventure scénique portée par un collectif d’une vingtaine d’artistes… et co-écrite avec le public !.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . 8 EUR.

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



A scenic adventure carried by a collective of about twenty artists… and co-written with the public!

Una aventura escénica llevada a cabo por un colectivo de veinte artistas… ¡y coescrita con el público!

Ein Bühnenabenteuer, das von einem Kollektiv von etwa zwanzig Künstlern getragen wird… und mit dem Publikum zusammen geschrieben wird!

