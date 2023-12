Cet évènement est passé Foire mensuelle de Naucelle Naucelle Catégories d’Évènement: Aveyron

Naucelle Foire mensuelle de Naucelle Naucelle, 25 janvier 2023, Naucelle. Naucelle Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-01-25

fin : 2023-01-25 Ce marché regroupe des producteurs locaux ou des commerçants de l’Aveyron. Vous y trouverez des produits gastronomiques et artisanaux..

Ce marché regroupe des producteurs locaux ou des commerçants de l’Aveyron. Vous y trouverez des produits gastronomiques et artisanaux.

Chaque dernier mercredi du mois EUR. Naucelle 12800 Aveyron Occitanie

Mise à jour le 2023-02-01 par SEGALA VIVANT Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, Naucelle Autres Code postal 12800 Adresse Ville Naucelle Departement Aveyron Lieu Ville Naucelle Latitude 44.1981 Longitude 2.342629167 latitude longitude 44.1981;2.342629167

Naucelle Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/naucelle/