Marché du samedi à Naucelle, 1 janvier 2023, Naucelle.

Producteurs de fruits et légumes, stands de spécialités locales (pâtisseries, farçous, foie gras…) et bien d’autres, vous attendent !.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie



Fruit and vegetable producers, stands of local specialities (pastries, farçous, foie gras…) and many others are waiting for you!

Le esperan productores de frutas y verduras, puestos de especialidades locales (pastelería, farçous, foie gras, etc.) y muchos otros

Obst- und Gemüseproduzenten, Stände mit lokalen Spezialitäten (Gebäck, Farçous, Foie gras…) und viele andere erwarten Sie!

Mise à jour le 2023-02-22 par SEGALA VIVANT