Assemblée générale de l’AJAL et présentation de l’Estafette Naucelle, samedi 27 janvier 2024.

Assemblée générale de l’AJAL et présentation de l’Estafette Naucelle Aveyron

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-01-27

(Re)Découvrez l’Estafette et les projets de l’AJAL !

Vous souhaitez découvrir les projets portés par l’AJAL, vous impliquer au sein de son conseil d’administration ou encore intégrer ses équipes bénévoles ?

Rendez-vous le samedi 27 janvier pour son assemblée générale annuelle !

Au programme :

16h Présentation de l’Estafette déployée au Foirail de Naucelle pour l’occasion

16h45 Poursuite du temps d’échange et de convivialité autour des nouvelles perspectives de l’AJAL lors de son Assemblée Générale (Salle Saint-Clair, Vallon des Sports)

18h30 Clôture de la journée autour d’un verre de l’amitié et d’un repas au restaurant Les Voyageurs (sur réservation)

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie bonjour@assoajal.fr



L’événement Assemblée générale de l’AJAL et présentation de l’Estafette Naucelle a été mis à jour le 2024-01-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI