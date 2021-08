Nau Mad Les Disquaires, 26 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 26 août 2021

de 20h à 22h

payant

Un savant mélange pop alternative, hip-hop R&B avec un soupçon d’électro rock, découvrez Nau Mad

Nau Mad c’est des potes d’enfance qui se sont rencontrés grâce à la musique et qui se sont réunis pour former le groupe fin 2016. Tzani à la production, Tinot au chant et à la guitare et Cade Mark au chant et à l’écriture. Chacun apporte sa touche personnelle et ses influences pour créer une harmonie au sein du groupe.

Baignés dans la musique depuis tout petit, ils s’inspirent de nombreux styles et artistes qui vont de DJ Snake à Metallica, en passant par Kanye West, James Blake ou encore Justin Timberlake. Toutes ces influences se retrouvent dans leur musique, donnant vie à l’univers Nau Mad : une musique pop alternative avec des beats Hip-Hop, des paroles R&B et des influences Électro/Rock.

L’objectif de Nau Mad est de créer une nouvelle case, la leur. Ils veulent casser les codes, ne pas se limiter ainsi que réunir les gens autour d’un univers musical riche et de leurs valeurs : Open-mind, Diversity, Ambiton & Love.

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers Paris 75011

Contact :Les Disquaires 0140219460 jerry@lesdisquaires.com https://linktr.ee/Naumadmusic

