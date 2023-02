Naturya – Le spectacle Musical et Floral (Paris) PALAIS DES CONGRES, 12 février 2023, PARIS.

Naturya – Le spectacle Musical et Floral (Paris) PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 16:00 (2023-02-12 au ). Tarif : 39.0 à 95.0 euros.

Salema Production présente (2-1124468 / 3-1124508) : NATURYA Avec SecondFlor NATURYALE SPECTACLE MUSICAL ET FLORALLe spectacle prévu le 12 février 2023 à 16h00 est reporté au 11 octobre 2023 à 20h00.Les billets restent valables.Naturya est une comédie musicale qui transforme le spectacle en expérience et le moment en émotions. Véritable ode à la nature, vous ne pourrez pas rester insensible à la prouesse scénographique et à la beauté de l’histoire et de son message.Un langage universel qui a déjà conquis plus de 100 000 spectateurs. Ce qui vous attend : Une comédie musicale porteuse de sens et de valeur pour toute la familleUne immersion spectaculaire qui mêle chants, danse et émotions dans le monde féérique de NaturyaUne trentaine de comédiens sur scène avec un unique objectif : reconnecter le public à la natureDes costumes époustouflants réalisés à partir de fleurs et plantes réelles grâce à un processus de stabilisationDes décors lumineux et une musique originale captivantePlus de 100 000 spectateurs déjà conquis dans toute la France NATURYA LE SPECTACLE MUSICAL ET FLORAL

