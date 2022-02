Naturya – le spectacle musical et floral – ANNULÉ Cité des Congrès, 13 avril 2022, Nantes.

2022-04-13 Représentations annulées.

Horaire : 20:30

Horaire : 20:30

Gratuit : non 19 € à 59 €
PMR (Personnes à mobilité réduite) : 02 98 47 94 54 
Représentations annulées.

Sur Terre, la pollution règne avec son cortège de dérèglements climatiques, une catastrophe écologique sans précédent conduit l’ensemble des pays du monde à former une coalition et mandate le Commandant Mathéo pour une mission de la dernière chance sur Terre…L’oxygène se fait de plus en plus rare, d’heure en heure ! Le commandant Mathéo devra rejoindre la planète Naturya pour y trouver et ramener la fleur de lumière, capable de régénérer la végétation sur Terre et assurer la survie de l’humanité… Plus qu’un spectacle, Naturya c’est avant tout une aventure humaine et artistique qui nous transporte dans une féérie végétale et florale unique en son genre. Un spectacle porteur de sens et de valeurs qui souhaite nous sensibiliser au respect de notre planète, par l’émotion !

