NATURYA La Comédie Musicale & Florale PALAIS DES CONGRES DE TOURS, 16 avril 2023, TOURS.

NATURYA La Comédie Musicale & Florale PALAIS DES CONGRES DE TOURS. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 14:30 (2023-03-31 au ). Tarif : 39.0 à 59.0 euros.

SALEMA PRODUCTION (l.2 -1124468 / 3-1124508) présente ce spectacle la date du 10/12/22 est reportée au 16/12/23 à 20h. les billets restent valablesNaturya – Le Spectacle Musical & Floral « Plus qu'un spectacle, Naturya c'est avant tout, une aventure humaine et artistique qui nous transporte dans une féérie végétale et florale unique en son genre. Un spectacle porteur de sens et de valeurs qui souhaite nous sensibiliser au respect de notre planète, par l'émotion ! Naturya – Le spectacle qui va faire pousser une « Forêt Urbaine » ! La Tribu Naturya souhaite reverser 1€ sur chaque billet vendu afin de soutenir des projets de plantations d'arbres sur les Territoires où nous nous produirons. Une volonté pour nous de laisser une empreinte responsable, mais aussi de vous rendre acteur dans une notion de « Tous Ensemble » Avec déjà plus de 100 000 spectateurs, Naturya le spectacle Musical & Floral fait son grand retour sur scène avec une toute nouvelle version, mais aussi avec la folle envie de vous reconnecter à la Culture… de vous reconnecter à la Nature ! Sur Terre, la pollution règne avec son cortège de dérèglements climatiques, une catastrophe écologiquesans précédent conduit l'ensemble des paysdu monde à former une coalition et mandate le Commandant Mathéo pour une mission de la dernière chance sur Terre …L'oxygène se fait de plus en plus rare, d'heure en heure !Le commandant Mathéo devra rejoindre la planète Naturya pour y trouver et ramener, la fleur de lumière,capable de régénérer la végétation sur Terre et assurer la survie de l'humanité . . .

PALAIS DES CONGRES DE TOURS TOURS 26, Bd Heurteloup Indre-et-Loire

PMR : 03 83 45 81 60

