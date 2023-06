Retour à la nature Naturotel Fort-Mahon-Plage, 20 août 2023, Fort-Mahon-Plage.

Retour à la nature 20 – 27 août Naturotel 100€

Retour à la nature

Découverte de la Somme en Picardie

Le séjour va permettre aux jeunes de découvrir la Somme et une partie de son histoire. La nature sera omniprésente ( visite du parc ornithologique, observer la faune et la flore, mais aussi le respect de l’environnement et le développement durable. Les jeunes seront sensibilisés aux bonnes pratiques ( économiser l’eau, éviter le gaspillage alimentaire, respecter la nature, tri des déchets…)

Naturotel 501 rue Robinson 80 Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 14 77 28 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-20T09:30:00+02:00 – 2023-08-20T23:59:00+02:00

2023-08-27T00:00:00+02:00 – 2023-08-27T13:00:00+02:00

NATURE Développement durable

libre de droit