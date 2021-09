Le Fousseret Cour de la Médiathèque Haute-Garonne, Le Fousseret Naturopa…quoi? Osteopa…qui? Cour de la Médiathèque Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

La naturopathie, c’est quoi ? Et l’ostéopathie ? Comment ça marche tout ça ? A quoi ça sert ? A qui ça s’adresse ? Comment je sais que j’en ai besoin ? Que ça peut m’aider ? Marie-Marine Thivolle est ostéopathe. Magali Bonnasserre est naturopathe animale et humaine. Toutes 2 sont installées au Fousseret. Venez les rencontrer et échanger autour d’un apéritif à la médiathèque.

Gratuit

Gratuit

Venez rencontrer et échanger autour d'un apéritif à la médiathèque
Cour de la Médiathèque
4 rue Notre Dame – 31430 LE FOUSSERET
Le Fousseret

