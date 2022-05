NATURÔLACS Longages Longages Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Longages

NATURÔLACS Longages, 4 juin 2022, Longages. NATURÔLACS Longages

2022-06-04 10:00:00 – 2022-06-04

Longages Haute-Garonne Longages Après une première édition en 2021, La journée Naturolacs revient en 2022 aux lacs de Sabatouse à Longages. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement et propose des ateliers, un marché de producteurs locaux, une mini-ferme pédagogique et de nombreuses autres animations pour toute la famille. 2ème Journée mondiale de l’environnement à Longages et ouverture de la Base nautique de Sabatouse commission.festivites@longages.fr +33 5 61 87 44 12 http://longages.fr/ Après une première édition en 2021, La journée Naturolacs revient en 2022 aux lacs de Sabatouse à Longages. Cette manifestation s’inscrit dans le cadre de la journée mondiale de l’Environnement et propose des ateliers, un marché de producteurs locaux, une mini-ferme pédagogique et de nombreuses autres animations pour toute la famille. Bel & Bien Vu

Longages

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Longages Autres Lieu Longages Adresse Ville Longages lieuville Longages Departement Haute-Garonne

Longages Longages Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/longages/

NATURÔLACS Longages 2022-06-04 was last modified: by NATURÔLACS Longages Longages 4 juin 2022 Haute-Garonne Longages

Longages Haute-Garonne