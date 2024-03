NATURO’LAC Vallègue, jeudi 11 avril 2024.

NATURO’LAC Vallègue Haute-Garonne

Découvrons le lac de Vallègue et son patrimoine naturel. Au bord de l’eau et à l’écart de la foule, ce moment privilégié sera idéal pour communier avec la nature qui nous entoure.

Prenons le temps d’observer la nature dans un cadre calme et naturel. En forêt ou au bord d’un lac, nous apprendrons à (re)découvrir les richesses que nous offre la nature, à en prendre soin et à s’amuser avec autour de plusieurs ateliers pratiques et créatifs.

Rendez-vous au lac de Vallègue pour environ 1h d’animations nature pour les enfants de 3 à 6 ans.

Tarifs 5€ par enfant de 3 à 6 ans. Gratuit pour les accompagnateurs.

Inscriptions obligatoires au 05 62 57 09 68 / accueil@lauragaistourisme.fr 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-11 10:30:00

fin : 2024-04-11 11:30:00

LAC DE VALLEGUE

Vallègue 31290 Haute-Garonne Occitanie accueil@lauragaistourisme.fr

L’événement NATURO’LAC Vallègue a été mis à jour le 2024-03-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE