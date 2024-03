NATUR’LANDES Base de loisirs de Testarouman Panjas, mercredi 17 juillet 2024.

NATUR’LANDES dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 18 – 31 juillet Base de loisirs de Testarouman 995 euros (sans transport) => + 100 euros pour des départs du Nord de la France/région parisienne. Nous contacter pour les points de ramassage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-18T00:00:00+02:00 – 2024-07-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-07-31T00:00:00+02:00 – 2024-07-31T23:59:00+02:00

SITUATION GEOGRAPHIQUE:

Au cœur de la Haute Lande, au sein du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, Pissos est une station pleine nature dans un site totalement préservé.

Labelisée « Sites rivières sauvages », notre vase de loisirs multi-activités est implantée au bord de la Grande Leyre.

HEBERGEMENT:

Centre exclusivement ADAV aménagé dans une ancienne tuilerie restaurée. L’établissement est accolé à la base de loisirs.

Deux salles d’activités, un coin détente, un coin vidéo et une vaste terrasse couverte.

Les chambres sont composées de 3 à 6 lits. Elles disposent toutes de sanitaire complet privatif (douche, lavabo et WC).

RESTAURATION:

Cuisine soignée, variées et diversifiée. Tout est préparé sur place par un chef cuisinirer.

Repas servis à table dans une véritable salle à manger ambiance champêtre

Dégustation d’au moins une spécialité locale.

Régimes alimentaires respectés.

PROGRAMME D’ACTIVITES:

Nous avons souhaité proposer un séjour de vacances avec une richesse d’activités s’articulant autour de trois visages : l’eau, la terre et les airs.

Les pieds dans l’eau:

Une séance de canoë

Course d’orientation

Découverte du milieu

(activité pédagogique basée sur la découverte du milieu naturel environnant)

Sortie vélo

Parcours dans les arbres

Défi aventure (aventure palpitante en équipes)

Randonnées pédestres

Journée à Biscarosse

Sorties piscine

ENCADREMENT:

Notre taux d’encadrement est de 1 adulte pour 7 jeunes. Notre équipe est diplômée et déclarée auprès des services de Jeunesse et Sports dont :

– 1 Directeur BAFD (ou équivalence)

-1 Assistante sanitaire PSC1-

– animateurs BAFA ou stagiaires

– un animateur surveillant de baignade

Toutes les activités sportives spécifiques sont encadrées par des Brevets d’Etats, mais toujours accompagnés des animateurs de notre équipe d’animation.

TRANSPORT:

Car grand tourisme avec toilette, TV, sièges inclinables…

Minibus à disposition de notre équipe durant le séjour

Descriptif: https://www.adav-vacances.com/sejour/base-de-loisirs-de-testarouman

Base de loisirs de Testarouman 1370 route de Panjas 32110 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 03.28.68.69.60 »}, {« type »: « email », « value »: « anne@adav-vacances.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/base-de-loisirs-de-testarouman »}] [{« link »: « https://www.adav-vacances.com/sejour/base-de-loisirs-de-testarouman »}]

Association ADAV