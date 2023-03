La nature en tableaux Natureverticale 33 rue Jean Jaurès 95450 Us Us Catégories d’Évènement: Us

La nature en tableaux 31 mars – 2 avril

Pour les Journées Européennes des Métiers d’Art, Natureverticale ouvre les portes de son atelier au public et accueillera les participants des circuits organisés par le parc naturel régional du Vexin.

Vous pourrez découvrir les différentes étapes de la fabrication des tableaux végétaux, notamment la réalisation des cadres en bois, le travail du composite de chanvre. Vous assisterez à l’impression 3D des composants en PLA (amidon de maïs) pour la réalisation de certaines parties des cadres végétaux.

Plusieurs modèles de tableaux seront exposés et disponibles à la vente, Vous pourrez aussi , si vous le désirez, choisir un cadre (forme et couleur) et des plantes pour réaliser vous-même la plantation de votre tableau.

Café, boissons et collations seront à votre disposition pour vous accueillir.

Natureverticale 33 rue Jean Jaurès 95450 Us

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T13:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

