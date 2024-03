Natures vivantes, images et imaginaires des jardins d’Albert Kahn Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt, samedi 18 mai 2024.

Natures vivantes, images et imaginaires des jardins d’Albert Kahn Nuit européenne des musées 2024 Samedi 18 mai, 11h00 Musée départemental Albert-Kahn Visite libre de l’exposition temporaire gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T11:00:00+02:00 – 2024-05-18T22:00:00+02:00

« Natures vivantes, images et imaginaires des jardins d’Albert Kahn » met en lumière la passion du banquier philanthrope pour le végétal.

Sur une proposition de l’historienne de la photographie et commissaire d’exposition Luce Lebart, elle réunira près de 200 photographies autochromes issues des collections du musée, pour nombre d’entre elles inédites, ainsi que des films, documents d’archives et œuvres historiques comme contemporaines, incluant les créations d’artistes invités.

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 19 28 00 https://albert-kahn.hauts-de-seine.fr/ Dans ses jardins de 4 hectares qu’il aménagea entre 1895 et 1910, le banquier Albert Kahn a rassemblé et conjugué harmonieusement les jardins les plus divers, à l’image du monde dont il rêvait : jardin anglais, jardin japonais, jardin à la française, roseraie, verger… Le trésor d’Albert Kahn, c’est aussi une collection unique de 183 000 mètres de films et de 72 000 autochromes (1er fonds au monde), le tout constituant les « Archives de la Planète » issues d’une cinquantaine de pays, créées entre 1909 et 1931. Métro : ligne 10, station « Boulogne Pont de Saint-Cloud » Tramway : ligne T2, arrêt « Parc de Saint-Cloud » Autobus : 52, 72, 126, 160, 175 – arrêt « Rhin et Danube » Vélib’s : station au 15 rond-point Rhin-et-Danube

© Musée départemental Albert-Kahn, département des Hauts-de-Seine. février 2024. KA