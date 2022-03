Natures d’Allier Gannat Gannat Catégories d’évènement: Allier

Gannat

Natures d'Allier Gannat, 21 mai 2022, Gannat. Route de Bègues Paléopolis

2022-05-21 10:00:00 – 2022-05-21 18:00:00

Escape Game pédagogique, Paléo Spot sur la géologie du territoire de la Limagne. Fabrication hôtel à insectes et animations par l'équipe de Paléopolis. contact@paleopolis-parc.com +33 4 70 90 16 00 http://www.paleopolis-parc.com/

Gannat Allier