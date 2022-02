Nature(s) – Compagnie Instant(s) TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 19:00 20:00

Horaire : 19:00 20:00

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location éventuels)

Les réflexions pour protéger l'environnement sont-elles encore d'actualité en période de pandémie mondiale ? Quelle planète allons-nous transmettre aux générations futures ? Comment développer un sens de la responsabilité sans jugement ni culpabilité ? En partant de ces problématiques très actuelles et universelles, Hervé et Simon ont cherché des textes qui encouragent chacun de nous à se mettre en mouvement, à cheminer, à faire "sa part", mais proposent aussi des ébauches de solutions. "Nature(s)", c'est la rencontre d'une voix et d'une guitare classique autour des grands textes qui traitent de la nature Avec des textes de George Sand, Jean Giono, Antoine de Saint-Exupéry, légende perse, légende amérindienne.Interprété par Hervé Richardot, Simon Le QuellecCréation lumière : Noémie Mancia Durée : 1h 

TNT – Terrain Neutre Théâtre
11 Allée de la Maison Rouge
Centre-ville Nantes 44000
02 40 12 12 28
https://www.tntheatre.com

