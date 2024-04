Naturéo Island Loches, samedi 20 avril 2024.

Naturéo Island Loches Indre-et-Loire

Explorez des structures aquatiques géantes et mystérieuses, gagnez des épreuves et repartez avec le totem ou savourez des friandises énigmatiques, telles que la barbe à papa mystère.

Attendez-vous à d’autres surprises captivantes à découvrir lors de cette soirée d’aventure !

Explorez des structures aquatiques géantes et mystérieuses, gagnez des épreuves et repartez avec le totem ou savourez des friandises énigmatiques, telles que la barbe à papa mystère.

Attendez-vous à d’autres surprises captivantes à découvrir lors de cette soirée d’aventure ! 1414 14 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 18:00:00

fin : 2024-04-20 23:59:00

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire contact@parc-natureo.fr

L’événement Naturéo Island Loches a été mis à jour le 2024-04-07 par Loches Touraine Châteaux de la Loire