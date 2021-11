Versailles En ligne Versailles, Yvelines Natur’Elles Aventures : 1er Rallye électroFéminin au monde ! En ligne Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Natur’Elles Aventures**, organise les **premiers rallyes Electroféminin au monde**, 100% réservé aux femmes, 100% en véhicule électrique & trek. Après une édition 2021 qui a connu un immense succès, Natur’Elles Aventures lance 2 nouvelles éditions en 2022 ! **France : Du 4 Juin au 11 juin 2022** **Norvège : du 2 au 9 Juillet 2022** Top départ donné à **Versailles le 4 juin 2022**, par le parrain de l’aventure : **Franck Dubosc**. Environ 800 kms au cœur des paysages d’Isère, de Savoie et de Haute Savoie pour un final à Evian Les Bains. Le concept unique consistera à mixer des étapes en voitures électriques et en trek. Aucune notion de vitesse ne sera retenue, navigation à l’aide d’une carte, d’une boussole et d’un roadbook. Le défi : Ne pas se perdre ! Manager son Énergie ! L’aventure vous branche ? Editions limitées à 20 équipages. **Participez à l’une de nos** [**réunions d’information**](https://naturellesaventures.fr/reunion-dinformation/) **( cliquez sur le lien)** [RÉUNION D’INFORMATION] Natur’Elles Aventures le premier rallye électroféminin au monde : 100% féminin, 100% en véhicule électrique & trek, 100% nature En ligne Versailles Versailles Yvelines

