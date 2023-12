Noël à la ferme Naturellement Normande à Landelles-et-Coupigny Naturellement Normande Landelles-et-Coupigny, 16 décembre 2023 18:30, Landelles-et-Coupigny.

Landelles-et-Coupigny,Calvados

Venez chanter des chansons de Nöel à la ferme Naturellement Normande et partager un moment convivial. Du jus de pomme chaud vous sera proposé. N’hésitez pas à venir avec un gâteau ou des biscuits à partager !.

2023-12-16 18:30:00 fin : 2023-12-16 . .

Naturellement Normande

Landelles-et-Coupigny 14380 Calvados Normandie



Come and sing Christmas carols at the Naturellement Normande farm and share a convivial moment. Hot apple juice will be served. Don’t hesitate to bring a cake or cookies to share!

Venga a cantar villancicos a la granja Naturellement Normande y comparta un momento de convivencia. Se servirá zumo de manzana caliente. ¡No dude en traer un pastel o galletas para compartir!

Singen Sie auf dem Bauernhof Naturellement Normande Weihnachtslieder und verbringen Sie einen geselligen Moment. Heißer Apfelsaft wird Ihnen angeboten. Bringen Sie ruhig einen Kuchen oder Kekse zum Teilen mit!

Mise à jour le 2023-12-06 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie