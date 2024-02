« Naturellement dehors » dans le cadre du Mois de la Biodoversité en Région Centre Val de Loire Germigny-des-Prés, dimanche 26 mai 2024.

« Naturellement dehors » dans le cadre du Mois de la Biodoversité en Région Centre Val de Loire Germigny-des-Prés Loiret

Dimanche

– par l’Oasis du Dragon –

– dans le cadre du mois de la biodiversité en région Centre Val de Loire –

avec la participation du Dr Christine Cieur

Qualité et santé, tout est lié. Vous êtes plutôt bouquet garni ou bouillon cube ? Découvrez quelques plantes du jardin incontournables pour votre santé et comment les utiliser. Dégustation et collation Dédicace de livres du Dr Cieur sur la thématique abordée EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-26 15:00:00

fin : 2024-05-26

86 Chemin de la Plage

Germigny-des-Prés 45110 Loiret Centre-Val de Loire moniquebories@hotmail.com

