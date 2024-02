Nature’Lich chez Bacchus Beinheim, jeudi 30 mai 2024.

Nature’Lich chez Bacchus Beinheim Bas-Rhin

Nature’lich est présent tous les jeudis dans la cour du Bacchus pour vous proposer des produits issus de notre région et de vous garantir fraîcheur et qualité tout en favorisant le circuit court. Sur leur étal, vous trouverez des fruits et légumes BIO, des fromages et produits laitiers alsaciens et BIO, du pain, des boissons et bien plus ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-30 15:30:00

fin : 2024-05-30 18:30:00

28 rue Principale

Beinheim 67930 Bas-Rhin Grand Est asso@naturelich.fr

L’événement Nature’Lich chez Bacchus Beinheim a été mis à jour le 2024-02-16 par Office de tourisme du pays de Seltz-Lauterbourg