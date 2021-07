NATUREL/MBAPPÉ/ANTUNES/VELLA/EDWARD présentent MONSIEUR MÂLÂ Le Baiser Salé, 28 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 28 septembre 2021

de 21h30 à 23h30

payant

Un jazz vibrant et puissant. Un véritable coup de cœur dans notre programmation.

ROBIN ANTUNES violon, NICHOLAS VELLA claviers, BALTHAZAR NATUREL sax, SWAËLI MBAPPÉ basse, MATHIEU EDWARD batterie

« La caractéristique déterminante de la musique de Monsieur Mâlâ est la joie de jouer ensemble dans une perpétuelle recherche créative. » France Musique

« The five musicians update the fusion tradition for the 21st century » JazzWise.com

Né sur la scène du Baiser Salé, Monsieur Mâlâ, personnage imaginaire incarnant la symbiose de cinq musiciens, prend son essence dans un univers musical onirique aux mélodies aériennes et aux rythmiques entrainantes. D’une voix puissante, explosive et décomplexée, il incite à la danse, voire à la transe, à savourer l’instant et lâcher prise. Transcendant les frontières entre jazz, pop, world, et musiques urbaines, les musiciens de Monsieur Mâlâ inventent un genre nouveau et frais, une musique universelle.

Cinq musiciens talentueux, audacieux et créatifs avec une forte personnalité. Ils ont collaboré avec de nombreux artistes internationaux comme Blick Bassy, De La Soul, Ibrahim Maalouf, Arcadian, Etienne Mbappé, Hippocampe Fou ou encore Jean-Marie Ecay…

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

1, 4, 7, 11, 14 : Châtelet (148m) 4 : Les Halles (309m)



Contact :Le Baiser Salé Jazz-Club 0142333771 https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale0142333771

Monsieur Mâlâ