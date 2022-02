Nature Vivante, Nature Morte Espace le Carré Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Nature Vivante, Nature Morte Espace le Carré, 18 mars 2022, Lille. Nature Vivante, Nature Morte

du vendredi 18 mars au dimanche 20 mars à Espace le Carré

L’Espace le Carré met à l’honneur les pratiques amateurs dans le cadre du festival « À vous de jouer ! ». Pendant trois jours, l’Espace d’art contemporain de la Ville de Lille se transforme en un grand atelier où vous pourrez vous initier ou vous perfectionner à des savoir-faire aussi variés que la céramique, la gravure, la sculpture, la sérigraphie ou encore la peinture. Pendant le festival, venez découvrir à L’Espace Le Carré les œuvres de Sandrine Hurtrer, artiste invitée pour cette édition. Vous pourrez vous initier à la céramique lors de ses ateliers ou découvrir différentes techniques artistiques grâce aux associations lilloises partenaires. _VENDREDI 18 MARS_ **Atelier peinture sur tissu** Proposé par Valérie Tesleca, plasticienne Horaires : 10h – 11h et 11h30 – 12h30 (Amenez vos T-shirt, coussin ou jean à customiser) **Atelier gravure en pointe sèche** Proposé par Jeslyna Hardel, plasticienne de l’Atelier Galerie Bleue Horaires : 14h-16h **Atelier sculpture** Proposé par Igor Stepanov, plasticien du Centre Social La Busette Horaires : 16h30 – 18h30 _SAMEDI 19 MARS_ **Atelier céramique** Avec l’artiste invitée de cette édition Sandrine Hurtrer Horaire : 10h-12h30 et 14h30-17h **Atelier sérigraphie** Proposé par JC57 du collectif Weekend’Artistes Horaires : 17h30 – 19h30 _DIMANCHE 20 MARS_ **Atelier céramique** Avec l’artiste invitée de cette édition Sandrine Hurtrer Horaire : 10h-12h30 et 15h-17h30 Pour participer aux ateliers inscrivez-vous sur [[elc@mairie-lille.fr](mailto:elc@mairie-lille.fr)](mailto:elc@mairie-lille.fr)

Sur réservation à l’adresse : elc@mairie-lille.fr

Du 18 au 20 mars, venez participer aux ateliers artistiques à L’Espace Le Carré dans le cadre du festival « À vous de jouer ! » Espace le Carré 30 rue des Archives 59000 Lille Lille Vieux-Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T18:30:00;2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T19:30:00;2022-03-20T10:00:00 2022-03-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Espace le Carré Adresse 30 rue des Archives 59000 Lille Ville Lille lieuville Espace le Carré Lille Departement Nord

Espace le Carré Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Nature Vivante, Nature Morte Espace le Carré 2022-03-18 was last modified: by Nature Vivante, Nature Morte Espace le Carré Espace le Carré 18 mars 2022 Espace le Carré Lille lille

Lille Nord