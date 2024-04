Nature : Traces et indices de la faune sauvage sur l’île à Gaston L’île à Gaston Chatillon-sur-loire, samedi 19 octobre 2024.

Nature : Traces et indices de la faune sauvage sur l’île à Gaston Le Conservatoire d’Espaces Naturels Centre – Val de Loire organise une balade nature à Châtillon-sur-Loire intitulée « Traces et indices de la faune sauvage sur l’île à Gaston » le 19 octobre à 14 … Samedi 19 octobre, 14h00 L’île à Gaston Voir https://www.cen-centrevaldeloire.org/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-10-19T14:00:00+02:00 – 2024-10-19T16:00:00+02:00

Fin : 2024-10-19T14:00:00+02:00 – 2024-10-19T16:00:00+02:00

Une animation nature vous est proposée par le Cen Centre-Val de Loire, le 19 octobre à 14 h 30, à la découverte de l’Île à Gaston, à Châtillon-sur-Loire. Partez pour une balade à la recherche des traces et indices laissés par la faune sauvage. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées pour cette balade nature. Réservation obligatoire avant le 18 octobre, midi, au 06 15 77 44 35. Animation payante.

L’île à Gaston EN BORD DE LOIRE SECTEUR DE L’ECLUSE DE MANTELOT, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 77 02 72 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cen-centrevaldeloire.org/ »}, {« type »: « email », « value »: « audrey.dureau@cen-centrevaldeloire.org »}]

