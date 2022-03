Nature sur la plage Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Nature sur la plage Conservatoire et Jardin botaniques, 16 août 2022, Chambésy. Nature sur la plage

Conservatoire et Jardin botaniques, le mardi 16 août à 12:30

**Une partie de la plage des CJBG vient d’être transformée, avec plantation d’espèces lacustres indigènes.** Elles commencent à peine à pousser, venez vite les découvrir ainsi que ce beau projet. Les mardis, à la pause de midi, découvrez la richesse des collections du plus grand Jardin botanique de Suisse et de son Conservatoire. D’avril à novembre, participez aux visites thématiques. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Les Conservatoire et Jardin botaniques de Genève sont un des rares jardins botaniques au monde à fleurir sur les rives d’un lac naturel d’importance. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-16T12:30:00 2022-08-16T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Nature sur la plage Conservatoire et Jardin botaniques 2022-08-16 was last modified: by Nature sur la plage Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 16 août 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy