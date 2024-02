Nature secrète, exposition de Pierre Vallauri Bureau municipal de tourisme Jouques, vendredi 5 avril 2024.

Nature secrète, exposition de Pierre Vallauri Bureau municipal de tourisme Jouques Bouches-du-Rhône

« Nature secrète » présentera sur divers supports et collages de papiers à partir d’éléments photographiés par l’artiste.

Pierre Vallauri, artiste sculpteur vous invite à une évasion du 5 au 30 avril.

L’artiste nous parle :

« Mon souhait, en présentant ce nouveau travail, serait de porter à la connaissance de tous les visiteurs une Nature secrète, source constante pour moi d’émerveillement et d’enchantement.

A travers ces collages, ces photographies de fleurs fanées, bois morts, essaim d’abeille, sable à marée basse, rochers, se dégage une force/forme picturale qui irrigue ma création artistique depuis des années.

Il m’importe de faire partager ces sources d’inspiration autour de la matière et susciter chez l’autre la poïétique du regard afin de faire ressentir toute la richesse visuelle et tactile de celle-ci. » .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 08:45:00

fin : 2024-04-30 12:30:00

Bureau municipal de tourisme 33 bis Boulevard de la République

Jouques 13490 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur tourisme@jouques.fr

