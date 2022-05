Nature Normandie – Exposition de Frédéric Brandon au Jardin François Perche en Nocé Perche en Nocé Catégories d’évènement: Orne

Perche en Nocé

Nature Normandie – Exposition de Frédéric Brandon au Jardin François Perche en Nocé, 24 avril 2022, Perche en Nocé. Nature Normandie – Exposition de Frédéric Brandon au Jardin François Le Jardin François Le Clos Perche en Nocé

2022-04-24 – 2022-09-25 Le Jardin François Le Clos

Perche en Nocé Orne Tapisseries dans la belle grange & “Qu’est-ce que la peinture” à l’étage dans la ferme. Pratique : à découvrir au Jardin François à Préaux du Perche (ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil). Tapisseries dans la belle grange & “Qu’est-ce que la peinture” à l’étage dans la ferme. Pratique : à découvrir au Jardin François à Préaux du Perche (ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil). +33 2 37 49 64 19 https://ferme-et-jardin-francois.com/ Tapisseries dans la belle grange & “Qu’est-ce que la peinture” à l’étage dans la ferme. Pratique : à découvrir au Jardin François à Préaux du Perche (ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil). Le Jardin François Le Clos Perche en Nocé

dernière mise à jour : 2022-05-15 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Perche en Nocé Autres Lieu Perche en Nocé Adresse Le Jardin François Le Clos Ville Perche en Nocé lieuville Le Jardin François Le Clos Perche en Nocé Departement Orne

Perche en Nocé Perche en Nocé Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/perche-en-noce/

Nature Normandie – Exposition de Frédéric Brandon au Jardin François Perche en Nocé 2022-04-24 was last modified: by Nature Normandie – Exposition de Frédéric Brandon au Jardin François Perche en Nocé Perche en Nocé 24 avril 2022 Orne Perche en Nocé

Perche en Nocé Orne