Nature Nomade Muséum d’Histoire Naturelle, 4 novembre 2022, Nantes.

2022-11-04

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non Les conférences : 5€ (gratuit pour les enfants de moins de 11 ans)Les Cafés Littéraires : 2€ pour une place assise (gratuit pour les enfants de moins de 11 ans) OÙ ACHETER LES BILLETS ?Sur internet, via la billetterie ci-dessousA la librairie La Géothèque (règlement en espèces ou en chèque, possible seulement avant l’ouverture du festival)Au Muséum, une billetterie est ouverte le temps du festival à l’entrée rue Voltaire. Tous les âges

6ème festival des grands voyageurs4, 5 et 6 novembre 2022 Des rencontres et des cafés littéraires seront proposés autour des volcans du monde, les parois des montagnes et les sols humides des forêts. Nous voyagerons au Zanskar, au Kaokoland et au Québec, auprès des peuples qui habitent ces terres et les racontent. Nous galoperons sur les terres Kirghizes et naviguerons sur le Yukon. Nous parlerons d’écriture, de voyage et de bivouac. Nous explorerons le monde avec un regard émerveillé et curieux, comme chaque année. Découvrir la programmation sur https://museum.nantesmetropole.fr/home/au-programme/evenements/nature-nomade.html

Muséum d’Histoire Naturelle Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 55 00 https://museum.nantesmetropole.fr museum-sciences@nantesmetropole.fr